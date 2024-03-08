Как перевыборы в Сербии привели к отставке премьера

Президент Сербии Александар Вучич объявил о наиболее значимой за последние годы ротации в сербской власти.

В отставку уйдет премьер-министр Ана Брнабич, которая возглавляла правительство уже семь лет.

Срочная отставка главы сербского правительства имеет объяснение: она является частью плана Вучича по сохранению монопольной власти в стране.

О том, как это связано между собой – в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Отставка по особым причинам: что стоит за увольнением первого премьера-лесбиянки на Балканах. Далее – краткое ее изложение.

Последние выборы в Сербии прошли 17 декабря прошлого года. Кроме досрочных выборов в парламент, в тот день сербы выбирали и местную власть. И именно здесь заключалась ключевая интрига тех выборов.

Сербская прозападная оппозиция, сумевшая объединиться под зонтиком движения "Сербия против насилия", имела высокие шансы выиграть выборы в Белграде. А потеря контроля над столицей, чей бюджет сравним с государственным, стала бы крайне мощным ударом по Вучичу и его амбициям сохранить единоличную власть в стране.

Как следствие, именно в столице в день голосования были зафиксированы наиболее вопиющие нарушения.

Еще в конце прошлого года сербские СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщали о возможном компромиссе между Еврокомиссией и сербскими властями. Он заключался в готовности ЕС признать выборы в Сербии при условии проведения досрочных выборов в Белграде.

Возможность новых выборов в столице не исключал и сам Вучич. Правда, он уточнял, что причиной перевыборов могут стать не требования других стран, а отсутствие коалиции в столичном совете.

В конце концов, так оно и произошло – и прозападная, и пророссийская оппозиция в городском совете не пошли на создание коалиции с СПП. А их голосов, вместе с голосами депутатов от Соцпартии (традиционный коалиционный партнер Вучича), оказалось недостаточно для формирования большинства.

Поэтому 2 марта исполняющий обязанности мэра столицы Сербии Александар Шапич объявил о проведении новых выборов в Белграде.

Дата еще не объявлена – и это может иметь принципиальное значение как для власти, так и для оппозиции.

Дело в том, что сербским властям крайне необходимо объявить датой досрочных выборов в Белграде 28 апреля.

Как ожидается, в этот день значительная часть жителей столицы уже уедет из города – ведь впереди майские праздники и православная Пасха.

Это настолько важный вопрос, что сербская оппозиция, которая требует проведения новых выборов во второй половине мая, даже размышляет над бойкотированием выборов, если их датой будет объявлено 28 апреля.

Впрочем, чтобы назначить выборы на конец апреля, сербский парламент должен заработать как можно быстрее. Ведь именно он должен принять решение об объявлении досрочных выборов в столице.

Одновременно Вучич планирует переставить премьер-министра Сербии Ану Брнабич, которая считается послушным исполнителем воли президента, спикером парламента.

Повторные выборы в Белграде могут стать решающими как для Вучича, так и для прозападной сербской оппозиции.

Победа оппозиции в столице должна привести к эффекту домино – объявлению досрочных выборов в других крупных городах Сербии.

Зато победа партии Вучича может не только гарантировать ему сохранение монопольной власти, но и окончательно дискредитирует проевропейскую оппозицию.

Ставки очень высоки. А потому уже в ближайшие недели стоит ждать из Сербии новых скандалов и протестов.

И конечно, этим кризисом попытается воспользоваться РФ.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Отставка по особым причинам: что стоит за увольнением первого премьера-лесбиянки на Балканах.