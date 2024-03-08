Як перевибори у Сербії спричинили відставку прем’єрки

Президент Сербії Александар Вучич оголосив про найбільш значущу за останні роки ротацію у сербській владі.

У відставку піде прем’єр-міністр Ана Брнабич, яка очолювала уряд вже сім років.

Термінова відставка голови сербського уряду має пояснення: вона є частиною плану Вучича зі збереження монопольної влади у країні.

Про те, як це пов’язано між собою – в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Відставка з особливих причин: що стоїть за звільненням першої прем'єрки-лесбійки на Балканах. Далі – короткий її виклад.

Останні вибори у Сербії пройшли 17 грудня минулого року. Окрім дострокових виборів до парламенту, в той день серби обирали й місцеву владу. І саме тут полягала ключова інтрига тих виборів.

Сербська прозахідна опозиція, яка зуміла об’єднатися під парасолькою руху "Сербія проти насильства", мала високі шанси виграти вибори у Белграді. А втрата контролю за столицею, чий бюджет є порівнюваним із державним, стало би вкрай потужним ударом по Вучичу та його амбіціях зберегти одноосібну владу у країні.

Як наслідок, саме у столиці у день голосування були зафіксовані найбільш кричущі порушення.

Ще наприкінці минулого року сербські ЗМІ, посилаючись на свої джерела, повідомляли про можливий компроміс між Єврокомісією та сербською владою. Він полягав у готовності ЄС визнати вибори у Сербії за умови проведення дострокових виборів у Белграді.

Можливість нових виборів у столиці не виключав і сам Вучич. Щоправда, він уточнював, що причиною перевиборів можуть стати не вимоги інших країн, а відсутність коаліції у столичній раді.

Зрештою, так воно і сталося – і прозахідна, і проросійська опозиція в міській раді не пішли на створення коаліції з СПП. А їхніх голосів, разом із голосами депутатів від Соцпартії (традиційний коаліційний партнер Вучича), виявилося недостатньо для формування більшості.

Тож 2 березня виконувач обов’язків мера столиці Сербії Александар Шапич оголосив про проведення нових виборів у Белграді.

Дата ще не оголошена – і це може мати принципове значення як для влади, так і для опозиції.

Річ у тім, що сербській владі вкрай потрібно оголосити датою дострокових виборів у Белграді 28 квітня.

Як очікується, в цей день значна частина мешканців столиці вже поїде з міста – адже попереду травневі свята та православний Великдень.

Це настільки важливе питання, що сербська опозиція, яка вимагає проведення нових виборів у другій половині травня, навіть розмірковує над бойкотуванням виборів, якщо їх датою буде оголошено 28 квітня.

Втім, щоби призначити вибори на кінець квітня, сербський парламент має запрацювати якнайшвидше. Адже саме він має прийняти рішення про оголошення дострокових виборів у столиці.

Одночасно Вучич планує переставити прем’єр-міністерку Сербії Ану Брнабич, яка вважається слухняним виконавцев волі президента, спікеркою парламенту.

Повторні вибори у Белграді можуть стати вирішальними як для Вучича, так і для прозахідної сербської опозиції.

Перемога опозиції у столиці має привести до ефекту доміно – оголошення дострокових виборів в інших великих містах Сербії.

Натомість перемога партії Вучича може не лише гарантувати йому збереження монопольної влади, але й остаточно дискредитує проєвропейську опозицію.

Ставки дуже високі. А тому вже у найближчі тижні варто чекати з Сербії нових скандалів і протестів.

І звичайно, цією кризою спробує скористатися РФ.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Відставка з особливих причин: що стоїть за звільненням першої прем'єрки-лесбійки на Балканах.