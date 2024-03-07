Президент Сербії анонсував відставку прем'єрки після семи років на посаді

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Ана Брнабич піде з посади прем'єр-міністра та стане спікером парламенту після того, як очолювала уряд протягом майже семи років.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Провладна Прогресивна партія (SNS) може ухвалити рішення про нового прем'єра наступного тижня, заявив Вучич у середу в Белграді після зустрічі керівництва політичної сили.

Президент Сербії послався на необхідність "зміни енергії", не уточнивши причину такого кроку. Новий Кабінет міністрів можуть сформувати пізніше цього місяця.

"Вона (Брнабич – ред.) дійсно заслужила зайняти одну з найвищих посад у державі", – сказав Вучич.

Його заява пролунала в той час, коли Брнабич перебувала в Бухаресті на конгресі Європейської народної партії. Прем'єрка подякувала президенту, сказавши, що це велика честь та великий виклик.

Брнабич, яка отримала освіту у Великій Британії та є відкритою лесбійкою, стала першою жінкою-прем'єром Сербії, коли була призначена на цю посаду у червні 2017 року.

Раніше Вучич заявив, що визнання незалежності Косова, запровадження санкцій проти РФ, відмова від підтримки Республіки Сербської (РС) в Боснії і Герцеговині та запровадження маріонеткового режиму в Белграді є головними цілями Заходу.

Перед цим глава уряду Сербії Ана Брнабич заявила, що грудневі вибори в країні були легітимними, відкинувши заклик опозиції, міжнародної спільноти та Європейського парламенту провести міжнародне розслідування.

Європейський парламент 8 лютого ухвалив резолюцію, у якій заявив, що вибори в Сербії 17 грудня 2023 року не були проведені в справедливих умовах. Вони закликали до незалежного розслідування порушень.

Офіційні результати дострокових виборів у Сербії показали, що партія президента Александара Вучича здобула переконливу перемогу на парламентських виборах і з меншою перевагою здобула більшість на муніципальних виборах у Белграді.