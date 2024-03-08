Разведка Британии: РФ использует иранские дроны, чтобы предотвратить атаки на свои корабли

Разведка Великобритании проанализировала, как Россия использует иранские беспилотники Mohajer-6 над Черным морем и над территорией Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 8 марта.

По данным ведомства, Mohajer-6 замечали над Черным морем и над городом Кременчуг.

Mohajer-6 – это система для разведки, наблюдения, обнаружения целей, но также может использоваться для атак с воздуха с использованием управляемых боеприпасов свободного падения.

В разведке отметили, что то, что РФ продолжает держать эти системы в оккупированном ею Крыму, может свидетельствовать о том, что российские оккупационные войска пытаются выявить угрозы российским портам и судам после недавних успехов Украины.

"Существует реальная возможность, что его задача также включает поддержку и процесс нацеливания России на юго-западное побережье Украины", – говорится в обзоре.

Украина уничтожила по меньшей мере один Mohajer-6 23 сентября 2022 года над Черным морем, а Россия, вероятно, случайно сбила такой беспилотник над Крымом 6 июня 2023 года.

В предыдущем обзоре британская разведка сообщала, что целью российских оккупационных войск является захват города Часов Яр, расположенного в Донецкой области, однако они вряд ли способны провести наступление.

Перед этим разведка Великобритании проанализировала потери РФ в Черноморском регионе за последние пять недель.