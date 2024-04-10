Какой опасный прецедент в отношениях с Украиной создал ЕС

Евросоюз официально запустил повторную процедуру утверждения для Украины автономных торговых преференций.

Это уже второе продление срока этих преференций, в рамках которых ЕС окончательно открыл свой рынок для украинских товаров.

Однако нынешнее продление получилось как никогда скандальным.

Подробно о процессе одобрения продления торговых преференций для Украины и его последствиях – в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Прецедент проти України: чим небезпечні нові умови торгівлі з Євросоюзом. Далее – краткое ее изложение.

Реагируя на масштабные протесты фермеров, в Еврокомиссии пошли навстречу странам, чьи производители пострадали от роста украинского агроэкспорта. Был предложен механизм срочного приостановления льгот для трех товарных групп (яиц, курятины и сахара) в случае, если объем их экспорта в ЕС превысит средний показатель 2022-2023 годов.

Такой вариант, предложенный Еврокомиссией, выглядит для Украины вполне приемлемым компромиссом, однако он явно не устроит всех в ЕС, в первую очередь – польских фермеров.

И, по состоянию на конец января – начало февраля 2024 года, в украинском правительстве не было сомнений, что это решение будет окончательным.

Это решение быстро прошло утверждение на уровне Европарламента, однако на этапе Евросовета неожиданно застопорилось. А уже вскоре в польских медиа появилась информация, что принятие этого решения сумел заблокировать премьер-министр Польши Дональд Туск.

Кстати, эта информация появилась в польских СМИ накануне долгожданного украинско-польского межправительственного заседания, что явно добавило ему остроты.

Известно, что такой пересмотр стал возможен благодаря тому, что требования Туска неожиданно поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон – который также имеет немалые проблемы в результате протестов фермеров.

В обновленной версии расширен перечень товаров, в отношении которых возможно введение защитных мер. Кроме уже упомянутых яиц, курятины и сахара, туда добавлены овес, кукуруза, крупы и мед.

Еще более болезненный для Украины шаг – изменена методология расчета объемов экспорта агропродукции из Украины. В расчеты добавили вторую половину 2022 года – период, который предшествовал открытию рынка ЕС, а соответственно, когда украинский экспорт был низкий.

Украина категорически выступала против такого расширения, однако наши аргументы не были учтены.

Еще одна опасная для нас новация – уменьшение срока запуска защитного механизма с 21 до 14 дней. В Киеве сомневаются, что за такой период возможно объективно установить ущерб от украинского импорта производителям стран ЕС. А соответственно, принятые решения будут иметь прежде всего политическую подоплеку.

Также заметим, что из-за процедуры пересмотра существует вероятность такого сценария, что Европарламент не успеет принять это решение до завершения своей работы. И тогда его придется принимать уже новому составу Европарламента – а на некоторое время условия торговли между Украиной и ЕС вернут к условиям, которые существовали до 2022 года. Впрочем, сейчас этот риск невысок.

Гораздо более весомым является другой риск. Пересмотр уже принятого Еврокомиссией решения является крайне опасным прецедентом в отношениях Украины и ЕС.

"Никогда до сих пор в истории отношений Украины и ЕС принятое Еврокомиссией решение не подлежало пересмотру. А соответственно, теперь мы не имеем никаких гарантий, что аналогичный пересмотр не будет проведен и по другим решениям, касающимся Украины", – неофициально рассказывают в правительстве.

В первую очередь это касается "транспортного безвиза" – возможности продолжения безквотного осуществления грузовых перевозок автомобильным транспортом со странами ЕС.

Подробнее – в материале Прецедент проти України: чим небезпечні нові умови торгівлі з Євросоюзом.