Який небезпечний прецедент у відносинах з Україною створив ЄС

Євросоюз офіційно запустив повторну процедуру затвердження для України автономних торговельних преференцій.

Це вже друге продовження терміну цих преференцій, в рамках яких ЄС остаточно відкрив свій ринок для українських товарів.

Проте нинішнє продовження вийшло як ніколи скандальним.

Докладно про процес схвалення продовження торговельних преференцій для України і його наслідки – в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Прецедент проти України: чим небезпечні нові умови торгівлі з Євросоюзом. Далі – стислий її виклад.

Реагуючи на масштабні протести фермерів, у Єврокомісії пішли назустріч країнам, чиї виробники постраждали від зростання українського агроекспорту. Було запропоновано механізм термінового призупинення пільг для трьох товарних груп (яєць, курятини та цукру) у разі, якщо обсяг їхнього експорту до ЄС перевищить середній показник 2022-2023 років.

Такий варіант, запропонований Єврокомісією, виглядає для України цілком прийнятним компромісом, проте він явно не влаштує всіх в ЄС, в першу чергу – польських фермерів.

І, станом на кінець січня – початок лютого 2024 року, в українському уряді не було сумнівів, що це рішення буде остаточним.

Це рішення швидко пройшло затвердження на рівні Європарламенту, проте на етапі Євроради несподівано застопорилося. А вже незабаром у польських медіа з’явилася інформація, що прийняття цього рішення зумів заблокувати прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

До речі, ця інформація з'явилася у польських ЗМІ напередодні довгоочікуваного українсько-польського міжурядового засідання, що явно додало йому гостроти.

Відомо, що такий перегляд став можливий завдяки тому, що вимоги Туска несподівано підтримав президент Франції Емманюель Макрон – який також має чималі проблеми внаслідок протестів фермерів.

В оновленій версії розширений перелік товарів, щодо яких можливе введення захисних заходів. Окрім вже згаданих яєць, курятини та цукру, туди додано овес, кукурудзу, крупи та мед.

Ще більш болючий для України крок – змінено методологію розрахунку обсягів експорта агропродукції з України. В розрахунки додали другу половину 2022 року – період, який передував відкриттю ринку ЄС, а відповідно, коли український експорт був низький.

Україна категорично виступала проти такого розширення, проте наші аргументи не були враховані.

Ще одна небезпечна для нас новація – зменшення терміну запуску захисного механізму з 21 до 14 днів. У Києві сумніваються, що за такий період можливо обєктивно встановити шкоду від українського імпорту виробникам країн ЄС. А відповідно, прийняті рішення матимуть насамперед політичне підґрунтя.

Також зауважимо, що через процедуру перегляду існує ймовірність такого сценарію, що Європарламент не встигне схвалити це рішення до завершення своєї роботи. І тоді його доведеться приймати вже новому складу Європарламенту – а на деякий час умови торгівлі між Україною та ЄС повернуть до умов, які існували до 2022 року. Втім, наразі цей ризик невисокий.

Набагато вагомішим є інший ризик. Перегляд вже ухваленого Єврокомісією рішення є вкрай небезпечним прецедентом у відносинах України та ЄС.

"Ніколи досі в історії відносин України та ЄС ухвалене Єврокомісією рішення не підлягало перегляду. А відповідно, тепер ми не маємо жодних гарантій, що аналогічний перегляд не буде проведений і по інших рішеннях, що стосуються України", – неофіційно розповідають в уряді.

В першу чергу це стосується "транспортного безвізу" – можливості продовження безквотного здійснення вантажних перевезень автомобільним транспортом з країнами ЄС.

Докладніше – в матеріалі Прецедент проти України: чим небезпечні нові умови торгівлі з Євросоюзом.