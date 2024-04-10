В Германии разгорелся скандал из-за призыва 30 местных депутатов прекратить помощь Украине

В Германии разгорелся скандал из-за призыва 30 местных депутатов из почти всех ключевых политсил прекратить помощь Украине, к которому при этом присоединились правоэкстремисты.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Открытое письмо с мотивацией "служить миру" подписали 32 человека, депутаты округа Укермарк в земле Бранденбург. Текст опубликовали на официальном сайте администрации округа.

Они призвали федерального канцлера Олафа Шольца и президента Бундестага Бербель Бас "взять на себя ответственность за мирное урегулирование вместо дальнейших поставок оружия" Украине. Депутаты заявляют, что боятся дальнейшей эскалации войны и настаивают, что Германия должна делать все возможное для содействия завершению войны дипломатическими методами и "продвижения мирного сосуществования между народами".

Как отмечает Spiegel, одним предложением в письме высказывается строгое осуждение нападения России на Украину, но дальше нигде не упоминается ни о Путине, ни о необходимости ответственности россиян за военные преступления в Буче, Мариуполе и другие.

Письмо не подписали представители только одной партии – "Зеленых", под ним есть подписи местных депутатов ХДС, СДПГ, "Свободных демократов", "Левых", правопопулистов "АдН" и представителя скандальной праворадикальной "Дом" (Die Heimat, бывшая "Национальная демократическая партия").

Присутствие в списке последних, рядом с подписями депутатов ведущих политсил, вызвало много вопросов из-за репутации этой партии. В частности, в начале года Федеральный конституционный суд поддержал запрет на ее госфинансирование как правоэкстремистской.

Глава фракции "Левых" в земельном парламенте Бранденбурга Себастьян Вальтер заявил, что на момент согласования своей подписи не знали о том, что "АдГ" и "Дом" также планируют присоединиться.

Глава фракции ХДС Ян Редманн сказал, что ограничений на то, кто присоединится к письму, не было.

СДПГ попыталась дистанцироваться от письма – лидер фракции в земельном парламенте Даниэль Келлер отметил, что представители партии не должны были бы ставить подписи под одним письмом с "АдН"; также в местной организации отметили, что не могут поддержать одностороннее заявление, где не называют агрессора и не учитывают необходимость обеспечить Украине возможность защищаться.

Как сообщалось, поддержка избирателями в Германии ультраправой партии "Альтернатива для Германии" снизилась из-за вероятных связей ее депутатов с пророссийской сетью влияния, которую разоблачили на прошлой неделе в Европе.