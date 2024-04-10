У Німеччині спалахнув скандал через заклик 30 місцевих депутатів припинити допомогу Україні

У Німеччині спалахнув скандал через заклик 30 місцевих депутатів з майже всіх ключових політсил припинити допомогу Україні, до якого при цьому приєднались правоекстремісти.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Відкритого листа з мотивацією "слугувати миру" підписали 32 особи, депутати округу Укермарк у землі Бранденбург. Текст опублікували на офіційному сайті адміністрації округу.

Вони закликали федерального канцлера Олафа Шольца і президентку Бундестагу Бербель Бас "взяти на себе відповідальність за мирне врегулювання замість подальшого постачання зброї" Україні. Депутати заявляють, що бояться подальшої ескалації війни і наполягають, що Німеччина має робити усе можливе для сприяння завершенню війни дипломатичними методами і "просування мирного співіснування між народами".

Як зазначає Spiegel, одним реченням у листі висловлюється суворий осуд нападу Росії на Україну, але далі ніде не згадується ані про Путіна, ані про необхідність відповідальності росіян за воєнні злочини у Бучі, Маріуполі тощо.

Листа не підписали представники лише однієї партії – "Зелених", під ним є підписи місцевих депутатів ХДС, СДПН, "Вільних демократів", "Лівих", правопопулістів "АдН" та скандальної праворадикальної "Дім" (Die Heimat, колишня "Національна демократична партія").

Присутність у списку останніх, поруч з підписами депутатів провідних політсил, викликала багато питань через репутацію цієї партії. Зокрема, на початку року Федеральний конституційний суд підтримав заборону на її держфінансування як правоекстремістської.

Очільник фракції "Лівих" у земельному парламенті Бранденбурга Себастьян Вальтер заявив, що на момент погодження свого підпису не знали про те, що "АдН" та "Дім" також планують приєднатися.

Очільник фракції ХДС Ян Редманн сказав, що обмежень на те, хто приєднається до листа, не було.

СДПН спробувала дистанціюватися від листа – лідер фракції у земельному парламенті Даніель Келлер зауважив, що представники партії не мали би ставити підписи під одним листом з "АдН"; також у місцевій організації наголосили, що не можуть підтримати односторонню заяву, де не називають агресора і не зважають на необхідність забезпечити Україні можливість захищатися.

Як повідомляли, підтримка виборцями у Німеччині ультраправої партії "Альтернативи для Німеччини" знизилася через ймовірні зв'язки її депутатів із проросійською мережею впливу, яку викрили минулого тижня в Європі.