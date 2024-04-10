СМИ: Министры финансов стран ЕС обсудят на этой неделе планы реформ в Украине

Министры финансов стран-членов ЕС обсудят на этой неделе в Люксембурге план реформ и инвестиционную повестку дня, представленную Украиной для получения 50 млрд евро макрофинансовой помощи до 2027 года включительно.

Как пишет "Европейская правда", об этом Reuters сообщили источники в министерстве финансов Германии.

По их словам, которые не стали вдаваться в подробности, Украина определила 15 ключевых сфер и 69 планов реформ.

Источники в министерстве финансов Германии заявили, что они приветствуют "амбициозный" подход Украины.

Финансовую поддержку в виде грантов, которые составляют треть фонда, и кредитов, составляющих остальные, будут предоставлять на основе внедрения реформ в Украине.

В конце марта сообщалось, что украинское правительство ожидает, что Европейская комиссия в течение нескольких следующих недель одобрит подготовленный Киевом план реформ в рамках механизма Ukraine Facility, который предусматривает 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи до 2027 года включительно.

Инструмент рассчитан на 2024-2027 годы, его общая сумма составляет 50 млрд евро. Первый транш в размере 4,5 млрд евро Украина уже получила.

18 марта правительство приняло план реформ для Ukraine Facility, что является основой предоставления финансовой поддержки от Евросоюза.

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