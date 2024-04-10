ЗМІ: Міністри фінансів країн ЄС обговорять цього тижня план реформ в Україні

Міністри фінансів країн-членів ЄС обговорять цього тижня в Люксембурзі план реформ та інвестиційний порядок денний, представлений Україною для отримання 50 млрд євро макрофінансової допомоги до 2027 року включно.

Як пише "Європейська правда", про це Reuters повідомили джерела в міністерстві фінансів Німеччини.

За їхніми словами, які не стали вдаватися в подробиці, Україна визначила 15 ключових сфер та 69 планів реформ.

Джерела в міністерстві фінансів Німеччини заявили, що вони вітають "амбітний" підхід України.

Фінансову підтримку у вигляді грантів, які складають третину фонду, та кредитів, що становлять решту, надаватимуть на основі впровадження реформ в Україні.

Наприкінці березня повідомляли, що український уряд очікує, що Європейська комісія протягом кількох наступних тижнів схвалить підготовлений Києвом план реформ у межах механізму Ukraine Facility, який передбачає 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги до 2027 року включно.

Інструмент розрахований на 2024-2027 роки, його загальна сума становить 50 млрд євро. Перший транш у розмірі 4,5 млрд євро Україна вже отримала.

18 березня уряд ухвалив план реформ для Ukraine Facility, що є основою надання фінансової підтримки від Євросоюзу.

Читайте також: Ukraine Facility: на що та на яких умовах будуть витрачені 50 млрд євро від ЄС.