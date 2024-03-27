Украина ожидает одобрения ЕС плана реформ для получения 50 млрд евро в ближайшие недели

Украинское правительство ожидает, что Европейская комиссия в течение нескольких следующих недель одобрит подготовленный Киевом план реформ в рамках механизма Ukraine Facility, который предусматривает 50 млрд евро макрофинансовой помощи до 2027 года включительно.

Об этом журналистам сказал заместитель министра экономики Алексей Соболев, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам Соболева, в правительстве ожидают сравнительно быстрого одобрения плана реформ для Ukraine Facility, поскольку он готовился в тесной координации с Еврокомиссией.

Напомним, Ukraine Facility – это инструмент по поддержке экономического развития и восстановления Украины, в рамках которого Киев будет получать финансовую помощь на основе совместно согласованных планов и приоритетов украинского правительства и Еврокомиссии.

Инструмент рассчитан на 2024-2027 годы, его общая сумма составляет 50 млрд евро. Первый транш в размере 4,5 млрд евро Украина уже получила.

18 марта правительство приняло план реформ для Ukraine Facility, что является основой предоставления финансовой поддержки от Евросоюза.

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