Венгрия еще на полгода продлила чрезвычайное положение из-за войны в Украине

Парламент Венгрии на заседании 10 апреля проголосовал за продление еще на шесть месяцев режима чрезвычайного положения в связи с полномасштабной войной в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 24.hu.

Предложение, внесенное вице-премьер-министром Венгрии Жолтом Шемьеном, одобрили 135 депутатов венгерского парламента, 47 были против.

В Венгрии режим чрезвычайного положения непрерывно действует уже более четырех лет. Он дает правительству полномочия принимать меры с помощью указов в обход законодательного органа.

Впервые чрезвычайное положение в Венгрии объявили 11 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса, оно с незначительными изменениями действовало до июня 2022 года.

Но в мае 2022-го венгерское правительство инициировало объявление режима чрезвычайного положения из-за войны в Украине, и именно его продлили на шесть месяцев – до 19 ноября.

В июле того же года под руководством премьер-министра Венгрии создали новый орган – Совет обороны, который имеет "особые полномочия" для "защиты безопасности и суверенитета" страны.

Кроме того, как напоминает 24.hu, в Венгрии уже восьмой год действует чрезвычайное положение из-за иммиграционного кризиса. Последний раз его продлили в марте этого года – также на шесть месяцев.