Угорщина ще на пів року продовжила надзвичайний стан через війну в Україні

Парламент Угорщини на засіданні 10 квітня проголосував за продовження ще на шість місяців режиму надзвичайного стану у зв’язку з повномасштабною війною в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 24.hu.

Пропозицію, внесену віцепрем'єр-міністром Угорщини Жолтом Шем'єном, схвалили 135 депутатів угорського парламенту, 47 були проти.

В Угорщині режим надзвичайному стані безперервно діє вже понад чотири років. Він дає уряду повноваження вживати заходів за допомогою указів в обхід законодавчого органу.

Уперше надзвичайний стан в Угорщині оголосили 11 березня 2020 року через пандемію коронавірусу, він з незначними змінами діяв до червня 2022 року.

Але у травні 2022-го угорський уряд ініціював оголошення режиму надзвичайного стану через війну в Україні, і саме його продовжили на шість місяців – до 19 листопада.

У липні того ж року під керівництвом прем’єр-міністра Угорщини створили новий орган – Раду оборони, яка має "особливі повноваження" для "захисту безпеки й суверенітету" країни.

Крім того, як нагадує 24.hu, в Угорщині вже восьмий рік діє надзвичайний стан через імміграційну кризу. Востаннє його продовжили в березні цього року – також на шість місяців.