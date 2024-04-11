Зеленский напомнил ключевые принципы, с которыми Украина инициировала саммит мира

Президент Украины Владимир Зеленский призвал государства мира участвовать в предстоящем Саммите мира в Швейцарии, который должен выработать план прекращения войны, и напомнил ключевые принципы и идеи, которые рассчитывает реализовать Украина.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем Twitter (X).

Зеленский отметил, что конкретным результатом саммита должна быть четкая позиция международного сообщества относительно того, как должна закончиться война, и призвал присоединяться все страны, которые хотят завершения российской агрессии действительно справедливым миром.

Владимир Зеленский отметил, что "альтернатив миру нет", но для того, чтобы устойчивый мир был возможным, нужно гарантировать силу Украины во всех формах.

"Чтобы защититься от террора, нам нужна физическая мощь. Это включает ПВО, способности для ведения боевых действий на фронте, способность обеспечивать нужные результаты в Черном море, собственное производство вооружения, экономическая устойчивость Украины, давление партнеров на Россию и максимальная глобальная консолидация. У нас нет права потерпеть неудачу ни по одному из этих аспектов", – заявил он.

Также Зеленский заявил, что Россия не будет присутствовать на инаугурационном Саммите мира в Швейцарии в июне, но разработанные там детали "мирного плана" некоторые "представители континентов" передадут Москве.

Напомним, в среду правительство Швейцарии сообщило, что проведет двухдневную конференцию высокого уровня по урегулированию войны в Украине 15 и 16 июня.

Россия заявила, что не будет участвовать в переговорах в Швейцарии, заявив, что "формула мира" нежизнеспособна и не учитывает российские интересы.