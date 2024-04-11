Bloomberg: ЕС готовится одобрить в мае план реформ Украины, что разблокирует миллиарды помощи

Европейский Союз движется к одобрению в мае плана реформ Украины, что разблокирует дополнительную выплату в конце весны 1,9 миллиарда евро финансовой помощи ЕС.

Об этом стало известно агентству Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Европейская комиссия изучает план реформ, которые обязалась выполнить Украину для получения финпомощи, но никаких серьезных вопросов к нему у комиссии не возникло.

Страны-члены ЕС могут приступить к утверждению плана уже в следующем месяце, сообщило агентству лицо, знакомое с этим вопросом.

ЕС запланировал выделить Украине в этом году почти 16 миллиардов евро, что является частью 50-миллиардного инструмента Евросоюза для Украины на период 2024-2027 годов.

В прошлом месяце Киев подал план, содержащий предложения по инвестициям и реформам, которые постепенно разблокируют большую часть помощи ЕС до 2027 года.

В рамках плана Еврокомиссия планирует выделить 1,5 млрд евро как переходное финансирование во второй половине апреля.

Остаток финансирования, запланированного на этот год, будет выплачен двумя траншами, как только украинское правительство выполнит согласованные реформы.

Среди согласованных реформ на второе полугодие – принятие среднесрочной стратегии управления государственным долгом и пересмотр расходов госбюджета и увеличение штата Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Ожидается, что министры финансов ЕС обсудят план Украины в пятницу в Люксембурге.

Первый транш в размере 4,5 млрд евро из запланированной финпомощи ЕС на этот год Украина уже получила.