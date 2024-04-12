Укр Рус Eng

Байден предостерег Иран от удара по Израилю

Новости — Пятница, 12 апреля 2024, 23:16 — Олег Павлюк

Президент США Джо Байден предостерег Иран от ударов по Израилю в ответ на обстрел своего консульства в Сирии, который ожидается в ближайшие дни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ABC News.

По словам Байдена, он ожидает, что иранский удар по Израилю "рано или поздно" состоится.

Axios: Иран предостерег США от вмешательства в свои боевые действия против Израиля

На вопрос, что он хотел бы сказать Тегерану в этот момент, американский президент сказал: "Не делайте этого".

"Мы преданы защите Израиля. Мы будем поддерживать Израиль. Мы поможем защитить Израиль, и Иран не добьется успеха", – заверил он.

США и Израиль готовятся к удару Ирана по израильской территории в ближайшие дни – он должен стать ответом на удар по генеральному консульству Тегерана в Дамаске, в результате которого погибли семь военных Корпуса стражей Исламской Революции,

Американские чиновники считают, что Иран уже 12 апреля может выпустить по Израилю "более 100 беспилотников и десятки ракет", нацеленных на военные объекты.

После этого Армия обороны Израиля сообщила, что с территории Ливана было зафиксировано не менее 40 пусков ракет, ответственность за которые взяла на себя проиранская группировка "Хезболла".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Байден Иран Израиль