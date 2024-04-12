Байден предостерег Иран от удара по Израилю

Президент США Джо Байден предостерег Иран от ударов по Израилю в ответ на обстрел своего консульства в Сирии, который ожидается в ближайшие дни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ABC News.

По словам Байдена, он ожидает, что иранский удар по Израилю "рано или поздно" состоится.

На вопрос, что он хотел бы сказать Тегерану в этот момент, американский президент сказал: "Не делайте этого".

"Мы преданы защите Израиля. Мы будем поддерживать Израиль. Мы поможем защитить Израиль, и Иран не добьется успеха", – заверил он.

США и Израиль готовятся к удару Ирана по израильской территории в ближайшие дни – он должен стать ответом на удар по генеральному консульству Тегерана в Дамаске, в результате которого погибли семь военных Корпуса стражей Исламской Революции,

Американские чиновники считают, что Иран уже 12 апреля может выпустить по Израилю "более 100 беспилотников и десятки ракет", нацеленных на военные объекты.

После этого Армия обороны Израиля сообщила, что с территории Ливана было зафиксировано не менее 40 пусков ракет, ответственность за которые взяла на себя проиранская группировка "Хезболла".