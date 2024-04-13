Премьер Италии Джорджия Мелони стремится перезагрузить отношения ее страны с Китаем после того, как в прошлом году Рим вышел из противоречивой глобальной инвестиционной инициативы Пекина "Один пояс, один путь".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

По его словам, Мелони совершит поездку в Китай в ближайшие месяцы. А накануне в пятницу министр иностранных дел Италии Антонио Таяни встретился с министром торговли КНР Ван Вентао в итальянской Вероне.

"Мы хотим начать новый этап в отношениях между Италией и Китаем, и инвестировать в двустороннее партнерство", – заявил глава МИД в четверг.

Эти планы появились после того, как ЕС начал масштабные усилия по уменьшению экономической зависимости от Китая, особенно после того, как Пекин продемонстрировал поддержку Москве в ее войне против Украины, отмечает агентство.

Укрепление связей с Пекином является частью нового подхода итальянской дипломатии, который заместитель министра иностранных дел Эдмондо Чириэлли описал как "прагматичный, но не циничный".

Он основывается на твердой преданности НАТО и трансатлантическому партнерству при одновременном укреплении хороших отношений с так называемыми системными противниками, такими как Пекин, Тегеран и даже Москва, говорится в публикации.

Италия была единственной страной G7, которая присоединилась к инициативе kslthf Китая Си Цзиньпина "Один пояс, один путь" – глобальному инфраструктурному соглашению, направленному на расширение влияния Пекина, прежде всего в Азии, Африке и Восточной Европе. Этот шаг вызвал возмущение со стороны США и их союзников.

Основная статья итальянского экспорта в Китай – фармацевтическая продукция, которая в прошлом году составила 4,4 млрд евро, что составляет почти пятую часть от 19 млрд евро общего экспорта. Зато КНР экспортировала в Италию 46,8 млрд евро.

Согласно данным США, Китай резко увеличил продажи России станков, микроэлектроники и других технологий, которые Москва использует для производства ракет, танков, самолетов и другого вооружения для ведения войны против Украины.

Ранее FT со ссылкой на неназванных чиновников сообщали, что Блинкен в общении с коллегами в ЕС и НАТО сообщил о помощи Китая России "в масштабах, вызывающих беспокойство". Речь шла, в частности, о помощи в производстве оптического оборудования, пропеллентов и оборудования в космической сфере.

В то же время Соединенные Штаты не видят доказательств того, что Китай оказывает России прямую военную поддержку.