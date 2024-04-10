Белый дом: у США нет доказательств прямой военной помощи РФ от Китая

Соединенные Штаты не видят доказательств того, что Китай оказывает прямую военную поддержку России, которая ведет захватническую войну против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы не видим никаких доказательств того, что они (Китай) оказывают прямую военную помощь России", – отметил он.

В то же время, добавил Салливан, США выразили свою обеспокоенность усилиями Пекина, направленными на усиление военно-промышленной базы РФ, напомнив, что об этом на прошлой неделе в Европе говорил госсекретарь Энтони Блинкен.

Ранее в Государственном департаменте США подтвердили, что госсекретарь Энтони Блинкен в разговорах с союзниками выражал обеспокоенность характером сотрудничества Китая и России, что, в частности, способствует способности российского ВПК дальше обеспечивать российскую армию.

Напомним, ранее FT со ссылкой на неназванных чиновников сообщали, что Блинкен в общении с коллегами в ЕС и НАТО сообщил о помощи Китая России "в масштабах, вызывающих беспокойство". Речь шла, в частности, о помощи в производстве оптического оборудования, пропеллентов и оборудования в космической сфере.

Между тем министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что во время четырехдневного визита в Китай вела "тяжелые разговоры" об Украине и предупредила о последствиях китайские компании, которые будут сотрудничать с российским ВПК.