Шольц пообещал сделать все, чтобы предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег Иран от возможных дальнейших атак на Израиль.

Заявление немецкого канцлера приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Шольц сейчас находится с визитом в Китае и иранская атака на Израиль изменила его повестку дня.

В частности, по данным агентства, Шольц примет участие в видеовстрече лидеров G7 в воскресенье, чтобы обсудить атаку Ирана на Израиль.

Немецкий канцлер также пообещал принять меры, чтобы не допустить дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

"Мы сделаем все, чтобы остановить дальнейшую эскалацию, можем лишь предостеречь всех, особенно Иран, от продолжения этого пути", – отметил он.

По прибытии в Китай Шольц осудил иранские удары по Израилю "самым решительным образом".

По словам источников агентства, Шольца информировали о развитии событий на Ближнем Востоке во время полета.

Напомним, в ночь на 14 апреля Иран массированно атаковал Израиль с помощью дронов и ракет.

В Армии обороны Израиля сообщили, что Иран и проиранские силы в регионе во время атаки 13-14 апреля выпустили по Израилю более 300 воздушных целей, из которых около 170 составляли ударные беспилотники, более 30 – крылатые ракеты и 120 – баллистические, почти все их сбили.

Президент США Джо Байден в связи с атакой собирал на обсуждение команду по безопасности и провел разговор с премьер-министром Израиля. Также он заявил, что созывает на 14 апреля внеочередную встречу лидеров Группы семи, чтобы скоординировать дипломатическую реакцию на атаку Ирана.