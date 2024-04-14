Шольц пообіцяв зробити все, щоб запобігти ескалації на Близькому Сході

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг Іран від можливих подальших атак на Ізраїль.

Заяву німецького канцлера наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Шольц наразі перебуває з візитом у Китаї й іранська атака на Ізраїль змінила його порядок денний.

Зокрема, за даними агентства, Шольц візьме участь у відеозустрічі лідерів G7 у неділю, щоб обговорити атаку Ірану на Ізраїль.

Німецький канцлер також пообіцяв вжити заходів, щоб не допустити подальшої ескалації на Близькому Сході.

"Ми зробимо все, щоб зупинити подальшу ескалацію, ми можемо лише застерегти всіх, особливо Іран, від продовження цього шляху", – зазначив він.

Після прибуття до Китаю Шольц засудив іранські удари по Ізраїлю "найрішучішим чином".

За словами джерел агентства, Шольца інформували про розвиток подій на Близькому Сході під час польоту.

Нагадаємо, у ніч на 14 квітня Іран масовано атакував Ізраїль за допомогою дронів і ракет.

В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що Іран та проіранські сили у регіоні під час атаки 13-14 квітня випустили по Ізраїлю понад 300 повітряних цілей, з яких близько 170 складали ударні безпілотники, понад 30 – крилаті ракети і 120 – балістичні, майже усі їх збили.

Президент США Джо Байден у зв’язку з атакою збирав на обговорення безпекову команду і провів розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю. Також він заявив, що скликає на 14 квітня позачергову зустріч лідерів Групи семи, щоб скоординувати дипломатичну реакцію на атаку Ірану.