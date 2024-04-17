У мигрантки на границе Беларуси с Польшей родился ребенок

Польские пограничники отправили в медицинское учреждение в стране женщину с новорожденным младенцем из числа мигрантов, которые пытаются перейти границу Беларуси с Польшей.

Как информирует RMF24, об этом сообщили в Пограничной службе Польши, пишет "Европейская правда".

Утром во вторник на участке границы в районе города Беловежа пограничникам стало известно, что одна женщина среди мигрантов, гражданка Эфиопии, нуждается в неотложной медицинской помощи. Выяснилось, что это молодая мать с девочкой-младенцем, которая родилась несколько часов назад.

Фото: Подляский отдел Пограничной службы Польши

Пограничники вызвали военный автомобиль медслужбы, который забрал женщину с ребенком в больницу в городке Гайнувка.

Это, насколько известно, первый подобный случай за более чем три года искусственного миграционного кризиса на границе Беларуси с Польшей.

В Пограничной службе добавили, что с начала года в более 70 случаях оказывали помощь мигрантам, которым удалось пересечь границу. За минувшие выходные Польша зафиксировала почти 700 попыток мигрантов попасть с территории Беларуси в ЕС.

Напомним, недавно ребенок появился на свет в поезде парижского метро.