Фицо: РФ никогда не вернет Крым Украине и не уйдет с Донбасса

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил членам комитета парламента по европейским делам, что Россия не вернет оккупированные ею Крым и Донбасс Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Dennik N.

По его словам, признание принципа территориальной целостности в случае Украины является лишь теорией международного права, и любой мир будет стоить дорого, а россияне выиграют в военном плане.

"С точки зрения международного права, каждый из нас признает территориальную целостность другой страны, суверенитет, нерушимость границ. Это хорошая теория международного права. Но... россияне никогда не отдадут Крым, никогда не уйдут с Донбасса и Луганска", – сказал Фицо.

Он также выразил мнение, что Украина не имеет военного потенциала и военной силы в противостоянии с РФ, приводит его слова ČTK.

"У нее нет военного решения и никогда не будет. Будет только на 100 тысяч больше погибших с одной стороны и с другой. Единственное, что может помочь, это если вмешается НАТО, а это Третья мировая война", – считает Фицо.

Премьер Словакии снова выступил за прекращение военных действий в Украине и сказал, что участники переговоров могут предложить, например, введение особого статуса для контролируемых РФ районов Восточной Украины, а затем провести референдум относительно их будущего.

"Вы можете рисовать воздушные замки, но россияне не собираются отступать, это их", – подчеркнул он.

Ранее Фицо сказал, что не изменит своего мнения относительно войны в Украине из-за позиции чешского визави Петра Фиалы – который инициировал приостановление двусторонних правительственных консультаций.

Перед этим в ответ на решение Праги приостановить переговоры с его кабинетом Роберт Фицо заявил, что чешское правительство решило поставить под угрозу двусторонние отношения только потому, что оно заинтересовано в поддержке войны в Украине.

После прихода к власти в октябре 2023 года правительство Роберта Фицо прекратило военную помощь Киеву из государственных запасов Словакии. Он также неоднократно заявлял, что стратегия западных стран в отношении Украины провалилась.

Напомним, что во вторую годовщину военного вторжения России в Украину в феврале Фицо, например, заявил, что война началась в 2014 году "с разгула украинских неонацистов". Он утверждал, что стратегия Запада в отношении конфликта не работает, что на войне гибнут славяне, а Запад наблюдает за этим, не имея мирного плана от Европейского Союза.