Премьер Словакии говорит, что не изменит мнения о войне в Украине

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо сказал, что не изменит своего мнения относительно войны в Украине из-за позиции чешского визави Петра Фиалы – который инициировал приостановление двусторонних правительственных консультаций.

Об этом он сказал в интервью словацкому телеканалу TA3, которое цитирует информагентство ČTK, сообщает "Европейская правда".

Комментируя решение Праги приостановить межправительственные консультации со Словакией из-за "разногласий во взглядах" на ключевые вопросы внешней политики, Фицо сказал: "Ни меня завтра здесь не будет, ни господина Фиалы завтра здесь не будет, какая из этого польза?"

Он выразил возмущение критикой в свою сторону, назвав ее "вещами, которые не относятся к нормальной, современной дипломатической лексике".

В то же время Фицо заверил, что ему небезразличны чешско-словацкие отношения: "Отношения между чехами и словаками являются слишком ценной вещью, чтобы кто-то утилитарный из каких-то узких политических соображений ставил их под угрозу".

В конце концов премьер Словакии сказал, что его правительство будет продолжать суверенную внешнюю политику. По его мнению, Украина, которая уже более двух лет противостоит полномасштабному вторжению России, нуждается в "прекращении огня и мирных переговорах".

На прошлой неделе в ответ на решение Праги приостановить переговоры с его кабинетом Роберт Фицо заявил, что чешское правительство решило поставить под угрозу двусторонние отношения только потому, что оно заинтересовано в поддержке войны в Украине.

После прихода к власти в октябре 2023 года правительство Роберта Фицо прекратило военную помощь Киеву из государственных запасов Словакии. Он также неоднократно заявлял, что стратегия западных стран в отношении Украины провалилась.

Напомним, что во вторую годовщину военного вторжения России в Украину в феврале Фицо, например, заявил, что война началась в 2014 году "с разгула украинских неонацистов". Он утверждал, что стратегия Запада в отношении конфликта не работает, что на войне гибнут славяне, а Запад наблюдает за этим, не имея мирного плана от Европейского Союза.