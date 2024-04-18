Почему решение ПАСЕ по Косово стало историческим поражением Сербии

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) во вторник вечером абсолютным, убедительным большинством рекомендовала начать процесс вступления Косово в организацию. Теперь политических преград для этого решения фактически не осталось.

Даже сербы публично признают, что проиграли эту битву, и прогнозируют официальное приглашение Косово в Совет Европы менее чем через месяц.

Это решение будет иметь сверхмощные последствия, но оно не стало сенсацией, идет речь в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Сербию изолировали в Европе. Что показало решение ПАСЕ о "признании" Косова. Далее – краткое ее изложение.

Для Белграда 16 апреля станет днем политического поражения, которое сербские власти много лет подряд успешно оттягивали, но последние два года свели эти усилия на нет.

Для сербов частично признанное Косово имеет символическое, историческое и мифологическое значение – мол, здесь, в монастырях на косовской территории зарождалось сербское православие.

Некий аналог российского тезиса "Киев – мать городов русских, а потому..."

Ряд стран, в том числе некоторые государства Евросоюза, до сих пор не признают независимость Косово. В основном из-за того, что сами имеют проблему с сепаратизмом. Кстати, до сих пор не признала Косово и Украина.

Из-за этого, в частности, Косово был закрыт путь в международные организации.

Процесс пошел после большой войны, которая началась в 2022 году.

Тогда, после изгнания россиян из Совета Европы, Косово подало заявку в Страсбург и процесс пошел ("ЕвроПравда" подробно рассказывала об этом в 2022 году).

А сербы, которые всегда полагались на поддержку россиян, оказались в новой реальности.

Для Косово вступление в Совет Европы – это прежде всего вопрос признания. И об этом говорили не только сербские выступающие, заявления которых большинство пропускало мимо внимания. Сами косовары этого также не скрывали!

Более того, принятый документ тоже прямо говорит, что статус Косово меняется!

Ведь Совет Европы как организация с момента приглашения Косово должен "прекратить статус-нейтральную политику", то есть признать его суверенитет, говорит решение.

Страсбург, конечно, не может обязать Киев, или Бухарест, или Мадрид ни к каким юридическим действиям в международных отношениях, тем более к признанию косовской независимости.

Но и игнорировать это изменение тоже будет сложно, потому что в рамках СЕ нам теперь придется коммуницировать с Косово на официальном, дипломатическом уровне (делать это одновременно с "непризнанием" – мягко говоря, странно).

Во вторник в Страсбурге сербские депутаты пообещали ответ на принятое решение.

Но, в конце концов, главный вопрос – это не ПАСЕ, а дальнейшее участие Сербии в работе организации в целом.

Здесь ясность появится после заседания Комитета министров Совета Европы 16-17 мая в Страсбурге, который должен принять финальное решение.

На этом заседании определяться придется не только Сербии, но и Украине.

С одной стороны, мы не признаем независимость Косово и в свое время заняли эту позицию не без причин.

С другой – при выборе партнера логичнее поддерживать косоваров, которые помогают нам во время российской агрессии и даже присылают пакеты оборонной помощи ВСУ, чем пророссийскую власть Сербии.

С третьей стороны, получить в лице Белграда еще одного врага также не очень бы хотелось. Особенно учитывая слухи о том, что в ВСУ через механизмы реэкспорта (и с молчаливого согласия сербского правительства) попадают сербские боеприпасы...

Пока Киев пытается "пропетлять между каплями", не обижая ни одну из сторон.

Все детали – в материале Сергея Сидоренко Сербию изолировали в Европе. Что показало решение ПАСЕ о "признании" Косова.