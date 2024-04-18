Глава Сил обороны Эстонии уверен, что страна выиграла бы в войне против РФ

Командующий Сил обороны Эстонии генерал Мартин Херем убежден, что в случае потенциального нападения России его страна сможет его отразить.

Как сообщает "Европейская правда", заявление эстонского командующего приводит ERR.

Херем объяснил, что Эстонии не нужно ждать прибытия НАТО, потому что Альянс уже здесь.

"Сегодняшняя система такова, что НАТО здесь и никуда не уходит, а становится еще больше, когда есть признаки угрозы", – сказал он.

У НАТО есть конкретные боевые планы по обороне Эстонии, добавил эстонский генерал.

"Сегодня у нас есть конкретные люди, которые приезжают в Эстонию, тренируются и готовы очень быстро реагировать", – отметил Херем.

По его словам, Эстония, Финляндия и Швеция сразу же с первых минут агрессии возьмут под контроль ситуацию в Балтийском море, а силы противника, которые будут заходить на территорию Эстонии, будут остановлены пехотой или танками.

"А всех тех, кто попытается на нас влиять с расстояния в 50 или 100 километров, как это происходит сегодня в Украине, тех мы разнесем вдребезги. Мы уничтожим их не в Раквере или Нарве, а в Ивангороде, Печорах или где-то там", – сказал Херем.

Он подчеркнул, полностью уверен, что Эстония победит в военном плане, но вопрос в том, насколько непривлекательной будет эта победа.

Ранее Херем заявлял, что для реализации российских угроз в адрес НАТО и, в частности, стран Балтии необходима реализация сразу нескольких факторов, ключевой из которых – завершение войны в Украине.

Он также сказал, что НАТО недооценил способности РФ производить снаряды и пополнять армию.