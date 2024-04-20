FT: Сунак готовится представить новую программу военных кораблей Британии

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак готовится объявить о новой программе военных кораблей на фоне давления со стороны депутатов-консерваторов, которые требуют от него увеличить расходы на оборону до 2,5% от ВВП.

Об этом стало известно изданию Financial Times, сообщает "Европейская правда".

По данным собеседников издания, ожидается, что в следующем месяце Сунак будет продвигать планы по новым многоцелевым кораблям поддержки, которые помогут укрепить способность Британии вести десантную войну.

Национальная стратегия судостроения, которая последний раз обновлялась два года назад, содержит планы по вводу в эксплуатацию в начале 2030-х годов единого класса многоцелевых кораблей поддержки (MRSS), которые заменят нынешний десантный флот, состоящий из военных кораблей и вспомогательных судов.

Чиновники предупредили, что правительство еще не подписало решение о выделении нового финансирования для этого проекта.

Пока не ясно, как будет структурирована закупка и будет ли она вынесена на конкурс среди британских судостроителей.

По словам источников, новая программа, вероятно, будет разделена на две партии по три корабля.

В январе СМИ сообщали, что Королевский военно-морской флот Великобритании выведет из эксплуатации два военных корабля из-за проблем с набором моряков.