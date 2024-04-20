Палата представителей США приняла закон о финансовой и военной помощи Украине

Палата представителей США в субботу, 20 апреля, проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

За одобрение проекта проголосовали 311 членов нижней палаты Конгресса США, против высказались 112, еще 7 не голосовали, а один воздержался.

Принятие законопроекта сопровождалось овациями со стороны конгрессменов. Также члены Палаты начали размахивать украинскими флагами, из-за чего получили замечание, поскольку в Конгрессе запрещено разворачивать флаги иностранных государств.

Теперь пакет будет передан на рассмотрение Сената как изменения к сенатскому законопроекту о международной помощи США HR.815, который был принят в феврале.

Это должно упростить процедуру утверждения пакета в Сенате.

Президент США Джо Байден пообещал подписать принятый проект с помощью.

Как известно, пакет проектов, который включает поддержку Украины, спикер Палаты представителей Майк Джонсон внес в среду, он предусматривает выделение около 61 миллиарда долларов на помощь Украине и союзникам.

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