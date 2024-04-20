Конгрессмен предупредил о риске "падения" Украины перед ключевым голосованием в Палате

Конгрессмен Дон Бейкон заявил в субботу, что "Украина, скорее всего, падет", если США не смогут одобрить предоставление ей помощи.

Заявление члена Конгресса от Республиканской партии приводит The Hill, сообщает "Европейская правда".

"Если мы не получим эту помощь, Украина, скорее всего, упадет", – сказал Бейкон.

Он напомнил, что в РФ есть большое количество заводов по производству боеприпасов, также оккупанты получают оружие от КНДР и Ирана.

"Вполне понятно, что Украине нужна помощь против всей этой поддержки, которую получает Россия", – добавил конгрессмен.

Он предупредил, что Россия может расширить свои стремления, если Украина потерпит поражение в борьбе.

По его словам, РФ уже угрожает другим странам, таким как Молдова, Латвия и Эстония.

"Если Украина упадет, вы, скорее всего, увидите, как Молдова сразу же развалится и снова станет частью России", – сказал он.

"Я просто думаю, что мы должны остановить эти запугивания (РФ – Ред.) сейчас, потому что будет только хуже, если мы не будем противостоять этому", – добавил Бейкон.

В субботу Палата представителей рассматривает четыре законопроекта об иностранной помощи, в том числе и Украине.

Члены палаты рассматривают все поправки, которые ранее прошли процедурный комитет, и после этого будут выносить по очереди каждый законопроект на голосование.

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