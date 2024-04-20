Конгресмен попередив про ризик "падіння" України перед ключовим голосуванням в Палаті

Конгресмен Дон Бейкон заявив у суботу, що "Україна, швидше за все, впаде", якщо США не зможуть схвалити надання їй допомоги.

Заяву члена Конгресу від Республіканської партії наводить The Hill, повідомляє "Європейська правда".

"Якщо ми не отримаємо цю допомогу, Україна, швидше за все, впаде", – сказав Бейкон.

Він нагадав, що у РФ є велика кількість заводів з виробництва боєприпасів, також окупанти отримують зброю від КНДР та Ірану.

"Цілком зрозуміло, що Україні потрібна допомога проти всієї цієї підтримки, яку отримує Росія", – додав конгресмен.

Він попередив, що Росія може розширити свої прагнення, якщо Україна зазнає поразки у боротьбі.

За його словами, РФ вже загрожує іншим країнам, таким як Молдова, Латвія та Естонія.

"Якщо Україна впаде, ви, швидше за все, побачите, як Молдова одразу ж розвалиться і знову стане частиною Росії", – сказав він.

"Я просто думаю, що ми повинні зупинити ці залякування (РФ – Ред.) зараз, тому що буде тільки гірше, якщо ми не будемо протистояти цьому", – додав Бейкон.

У суботу Палата представників розглядає чотири законопроєкти про іноземну допомогу, зокрема й Україні.

Члени палати розглядають усі поправки, які раніше пройшли процедурний комітет, і після цього виноситимуть по черзі кожен законопроєкт на голосування.

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