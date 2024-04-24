Сунак и Шольц рассказали о договоренностях по дальнейшей поддержке Украины

Премьер-министр Британии Риши Сунак и канцлер Германии Олаф Шольц на совместной встрече обсудили дальнейшее сотрудничество по поддержке Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в отдельном разделе совместного заявления, опубликованного правительством Британии по итогам встречи.

Германия и Британия декларируют, что их общей целью остается то, чтобы Украина выстояла в борьбе с российской агрессией, обе страны – крупнейшие в Европе поставщики военной помощи Украине, имеют с ней двусторонние соглашения о безопасности и продолжат поддерживать ее столько, сколько будет необходимо, – но при этому они "не стремятся к конфронтации с Россией".

"Наша поддержка рассчитана на длительное время и основывается на неотложных и долгосрочных потребностях Украины в сфере безопасности и общей устойчивости. Мы призываем к дискуссии между союзниками и партнерами с целью договориться об уровне военной помощи Украине относительно их экономической мощи", – отмечают Сунак и Шольц.

Лидеры отметили, что в ближайшее время приоритетом в их военной помощи будут оставаться средства ПВО, беспилотные системы, артиллерия и боеприпасы, средства создания оборонных укреплений и обучение украинских военных.

"Сегодня мы согласились по координации и усилению наших усилий и оценке потенциала по возможности совместных проектов, включая обучение. В частности, мы будем сотрудничать в поддержке украинских вертолетов, включающей вооружение, обслуживание и подготовку персонала", – говорится в коммюнике.

Также Британия и Германия активизируют усилия в рамках инициативы по ПВО для Украины и в рамках МВФ.

"Мы будем стремиться к расширению совместных предприятий и инвестиций в производство и обслуживание военной техники с целью дальше усиливать военно-промышленную базу Украины", – отмечают лидеры.

Также они приветствовали решение обеих палат Конгресса США, которым наконец-то утвердили проект с финансированием в дальнейшую поддержку Украины.

Кроме того, Шольц и Сунак заявляют, что продолжат сотрудничество на двустороннем уровне и в G7 по сокращению доходов России от энергоресурсов и других сфер, усилению соблюдения санкций и поиску путей использования замороженных суверенных активов РФ в пользу Украины так, чтобы это было в рамках национального и международного законодательства

После встречи лидеров в Берлине Шольц объявил об углублении сотрудничества с Британией.

Напомним, во вторник Сунак во время визита в Варшаву объявил рекордный пакет военной помощи для Украины от Соединенного Королевства.