Сунак раскрыл детали рекордного пакета военной помощи Британии для Украины

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак рассказал, что в новом пакете помощи Соединенного Королевства для Украины будут миллионы патронов, сотни единиц техники и дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в Варшаве во вторник на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в продолжение анонса пресс-службы британского правительства.

"Сегодня мы идем еще дальше: мы предоставим Украине дополнительные полмиллиарда фунтов, достигнув 3 млрд фунтов стерлингов поддержки за этот год. Мы предоставим им рекордно большой пакет помощи", – заявил Риши Сунак.

Он отметил, что в пакет помощи войдут 400 единиц техники, 4 млн патронов, 60 лодок для водных рейдов, средства противовоздушной обороны, еще одна партия дальнобойных высокоточных ракет Storm Shadow.

Ранее в сообщении пресс-службы отмечали, что речь идет о более 1600 боевых ракет и ракет ПВО, а среди техники – защищенные автомобили Husky, бронемашины и десятки машин повышенной проходимости.

"И это обозначит историческое обязательство увеличить финансирование на оборону до 2,5% ВВП... Поэтому в дополнение к нашим долгосрочным гарантиям безопасности мы предоставляем сегодня долгосрочные гарантии финансирования. По меньшей мере текущий уровень военной поддержки Украины на каждый следующий год, когда это потребуется. Это наиболее долгосрочное обязательство из тех, что предоставляло любое государство", – заявил премьер-министр Британии.

Напомним, после заблаговременного объявления Лондона о новом пакете помощи Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор.