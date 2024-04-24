Шольц принял Сунака: объявил об углублении сотрудничества с Британией

Канцлер Германии Олаф Шольц принял в Берлине премьер-министра Великобритании Риши Сунака, совершившего первый визит в ФРГ в должности главы правительства.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter (X) сообщил канцлер ФРГ.

По его словам, из-за российской агрессии против Украины Берлин и Лондон углубляют сотрудничество между странами.

Für Europa bedeutet der russische Angriff, dass wir den europäischen Pfeiler der NATO stärken. Unsere Fähigkeit zur Abschreckung und Verteidigung muss immer glaubwürdig sein. Mit dem Vereinigten Königreich vertiefen wir daher die Zusammenarbeit. Thank you, @RishiSunak! pic.twitter.com/yuP89rtF33 April 24, 2024

В заявлении британского правительства после встречи лидеров отметили, что они договорились углублять оборонное сотрудничество, в частности, в области оперативной и промышленной кооперации, а также в дальнейшем развивать возможности и оперативную совместимость их вооруженных сил.

"Вместе Германия и Великобритания приобретут, оценят и оптимизируют дистанционно управляемые 155-мм самоходные артиллерийские системы с дистанционным управлением (RCH 155)", – говорится в сообщении.

Кроме того, в правительстве отметили, что Лондон и Берлин намерены продвигать истребители Typhoon, в частности, путем совместной модернизации флотов обеих стран и сотрудничества в области экспорта.

"Мы также будем развивать наше сотрудничество в области противовоздушной обороны, в том числе в рамках европейской инициативы "Небесный щит", инициативы "Бриллиант" и многонациональных закупочных инициатив НАТО", – говорится в заявлении.

Стороны обсудили усилия по укреплению европейской оборонно-промышленной базы, в частности в рамках OCCAR. Германия поддерживает присоединение Великобритании к немецко-французско-испанскому соглашению по экспортному контролю, сообщил Лондон.

Согласно заявлению, военно-воздушные силы обеих стран проведут совместные учения в Индо-Тихоокеанском регионе позже в этом году.

"Мы решили создать рабочую группу, которая должна представить отчет к лету, для разработки структурированных и усиленных рамок нашего двустороннего сотрудничества в области безопасности и обороны", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Риши Сунак во время своей встречи в Германии с канцлером Олафом Шольцем в среду надеется углубить сотрудничество в сфере безопасности между странами.

В то же время фракция оппозиционного Христианско-демократического союза призвала Сунака оказывать давление на Шольца относительно поставки Украине крылатых ракет.

Перед этим Сунак пообещал увеличить расходы на оборону Великобритании до 2,5% ВВП к 2030 году для борьбы с "растущими угрозами" со стороны враждебных государств, включая Россию, Иран и Китай.

До этого премьер Великобритании проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о выделении крупнейшего пакета оборонной поддержки объемом полмиллиарда фунтов стерлингов.