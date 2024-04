Шольц принял Сунака: объявил об углублении сотрудничества с Британией

Канцлер Германии Олаф Шольц принял в Берлине премьер-министра Великобритании Риши Сунака, совершившего первый визит в ФРГ в должности главы правительства.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter (X) сообщил канцлер ФРГ.

По его словам, из-за российской агрессии против Украины Берлин и Лондон углубляют сотрудничество между странами.

Für Europa bedeutet der russische Angriff, dass wir den europäischen Pfeiler der NATO stärken. Unsere Fähigkeit zur Abschreckung und Verteidigung muss immer glaubwürdig sein. Mit dem Vereinigten Königreich vertiefen wir daher die Zusammenarbeit. Thank you, @RishiSunak ! pic.twitter.com/yuP89rtF33

В заявлении британского правительства после встречи лидеров отметили, что они договорились углублять оборонное сотрудничество, в частности, в области оперативной и промышленной кооперации, а также в дальнейшем развивать возможности и оперативную совместимость их вооруженных сил.

"Вместе Германия и Великобритания приобретут, оценят и оптимизируют дистанционно управляемые 155-мм самоходные артиллерийские системы с дистанционным управлением (RCH 155)", – говорится в сообщении.

Great to be here @Bundeskanzler 🇬🇧🇩🇪 pic.twitter.com/Xm8ht7XQPU