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Шольц принял Сунака: объявил об углублении сотрудничества с Британией

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Новости — Среда, 24 апреля 2024, 16:21 — Андрей Синявский

Канцлер Германии Олаф Шольц принял в Берлине премьер-министра Великобритании Риши Сунака, совершившего первый визит в ФРГ в должности главы правительства.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter (X) сообщил канцлер ФРГ.

По его словам, из-за российской агрессии против Украины Берлин и Лондон углубляют сотрудничество между странами.

В заявлении британского правительства после встречи лидеров отметили, что они договорились углублять оборонное сотрудничество, в частности, в области оперативной и промышленной кооперации, а также в дальнейшем развивать возможности и оперативную совместимость их вооруженных сил.

"Вместе Германия и Великобритания приобретут, оценят и оптимизируют дистанционно управляемые 155-мм самоходные артиллерийские системы с дистанционным управлением (RCH 155)", – говорится в сообщении.

Кроме того, в правительстве отметили, что Лондон и Берлин намерены продвигать истребители Typhoon, в частности, путем совместной модернизации флотов обеих стран и сотрудничества в области экспорта.

"Мы также будем развивать наше сотрудничество в области противовоздушной обороны, в том числе в рамках европейской инициативы "Небесный щит", инициативы "Бриллиант" и многонациональных закупочных инициатив НАТО", – говорится в заявлении.

Стороны обсудили усилия по укреплению европейской оборонно-промышленной базы, в частности в рамках OCCAR. Германия поддерживает присоединение Великобритании к немецко-французско-испанскому соглашению по экспортному контролю, сообщил Лондон.

Согласно заявлению, военно-воздушные силы обеих стран проведут совместные учения в Индо-Тихоокеанском регионе позже в этом году.

"Мы решили создать рабочую группу, которая должна представить отчет к лету, для разработки структурированных и усиленных рамок нашего двустороннего сотрудничества в области безопасности и обороны", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Риши Сунак во время своей встречи в Германии с канцлером Олафом Шольцем в среду надеется углубить сотрудничество в сфере безопасности между странами.

В то же время фракция оппозиционного Христианско-демократического союза призвала Сунака оказывать давление на Шольца относительно поставки Украине крылатых ракет.

Перед этим Сунак пообещал увеличить расходы на оборону Великобритании до 2,5% ВВП к 2030 году для борьбы с "растущими угрозами" со стороны враждебных государств, включая Россию, Иран и Китай.

До этого премьер Великобритании проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о выделении крупнейшего пакета оборонной поддержки объемом полмиллиарда фунтов стерлингов.

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Великобритания Германия Сунак Шольц