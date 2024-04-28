Блинкен отправляется в Саудовскую Аравию для переговоров по Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 29 апреля, отправится с визитом в Саудовскую Аравию.

Об этом говорится в заявлении представителя Госдепа Мэтью Миллера, сообщает "Европейская правда".

Во время визита обсудит текущие усилия, направленные на достижение прекращения огня в Газе, что обеспечит освобождение заложников, а также нежелание ХАМАС достичь прекращения огня.

Он обсудит недавнее увеличение объемов гуманитарной помощи, поступающей в Газу, и подчеркнет важность обеспечения ее дальнейшего увеличения.

Реклама:

"Госсекретарь также подчеркнет важность предотвращения распространения конфликта и обсудит текущие усилия, направленные на достижение длительного мира и безопасности в регионе, в том числе путем создания независимого палестинского государства с гарантиями безопасности для Израиля", – говорится в сообщении.

Блинкен также примет участие в заседании Совета сотрудничества стран Персидского залива на уровне министров с целью усиления координации по вопросам региональной безопасности.

Ранее Блинкен высказал убеждение, что "Израиль может достичь своих целей" и без наступления на Рафах.

В свою очередь в Госдепе отметили положительные сдвиги в действиях Израиля для улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа после общения лидеров США и Израиля на прошлой неделе, и отметили, что ожидают еще больших возможностей для поступления в регион гуманитарной помощи.