Блинкен: Израиль может достичь своих целей и без операции в Рафахе

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что дискуссии с израильской стороной относительно потенциальной наземной операции в городе Рафах на юге Газы продолжаются.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Блинкена приводит The Guardian.

Блинкен заявил журналистам, что "мы не можем поддержать большую военную операцию в Рафахе".

Госсекретарь убежден, что "Израиль может достичь своих целей" и без наступления на Рафах.

"Мы привержены идее создания палестинского государства с необходимыми гарантиями для Израиля", – добавил он.

Ранее президент США Джо Байден назвал ошибкой подход премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к операции в секторе Газа и призвал к перемирию.

Ранее в Госдепе отметили положительные сдвиги в действиях Израиля для улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газа после общения лидеров США и Израиля на прошлой неделе, и отметили, что ожидают еще больших возможностей для поступления в регион гуманитарной помощи.

В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин отверг аргументы о том, что Израиль осуществляет геноцид против палестинцев в секторе Газа.