Украину впервые с начала большой войны посетила представительница королевской семьи Британии
Новости — Понедельник, 29 апреля 2024, 23:00 —
Герцогиня Эдинбургская Софи Хелен совершила однодневный визит в Украину, став первой в британской королевской семье, кто сделал это с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.
Об этом вечером 29 апреля сообщили многочисленные британские СМИ, в частности BBC и Sky News, пишет "Европейская правда".
Визит Софи, осуществленный по просьбе Министерства иностранных дел Великобритании, должен был, по словам Букингемского дворца, "продемонстрировать солидарность с женщинами, мужчинами и детьми, пострадавшими от войны".
В Киеве герцогиня Эдинбургская встретилась с президентом Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской. Она передала им частное послание от британского короля Чарльза III.
Также Софи встретилась с внутренними переселенцами и посетила место массового захоронения в Буче, где похоронены жертвы российской оккупации.
Герцогиня Эдинбургская и ранее посещала страны, где продолжались или продолжаются конфликты – в частности Косово, Сьерра-Леоне, Южный Судан, Демократическую Республика Конго и Колумбию – и поддерживает кампанию по помощи жертвам сексуального насилия, связанного с войной.
В прошлом году Софи также стала первой из британской королевской семьи, кто посетил Ирак – там она говорила о проблеме насилия против женщин и доступного образования для девушек.
Другие члены королевской семьи Британии, хоть и не посещали Украину напрямую, выражали ей поддержку на фоне агрессии России.
К примеру, в 2022 году британский король Чарльз III вместе с первой леди Еленой Зеленской открыл в Лондоне центр приема украинских беженцев. Еще в статусе принца Чарльз также виделся с украинскими беженцами в Румынии.