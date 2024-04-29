Україну вперше з початку великої війни відвідала представниця королівської сім'ї Британії

Герцогиня Единбурзька Софі Гелен здійснила одноденний візит до України, ставши першою в британській королівській родині, хто зробив це з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Про це ввечері 29 квітня повідомили численні британські ЗМІ, зокрема BBC і Sky News, пише "Європейська правда".

Візит Софі, здійснений на прохання Міністерства закордонних справ Британії, мав, за словами Букінгемського палацу, "продемонструвати солідарність із жінками, чоловіками та дітьми, які постраждали від війни".

Фото: Букінгемський палац

У Києві герцогиня Единбурзька зустрілася з президентом Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською. Вона передала їм приватне послання від британського короля Чарльза ІІІ.

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Фото: Букінгемський палац

Також Софі зустрілася з внутрішніми переселенцями й відвідала місце масового поховання в Бучі, де поховані жертви російської окупації.

Фото: Букінгемський палац

Герцогиня Единбурзька й раніше відвідувала країни, де тривали або тривають конфлікти – зокрема Косово, Сьєрра-Леоне, Південний Судан, Демократичну Республіка Конго та Колумбію – і пдтримує кампанію з допомоги жертвам сексуального насильства, пов'язаного з війною.

Минулого року Софі також стала першою з британської королівської родини, хто відвідав Ірак – там вона говорила про проблему насильства проти жінок і доступної освіти для дівчат.

Інші члени королівської родини Британії, хоч і не відвідували Україну безпосередньо, висловлювали їй підтримку на тлі агресії Росії.

Приміром, у 2022 році британський король Чарльз ІІІ разом із першою леді Оленою Зеленською відкрив у Лондоні центр прийому українських біженців. Ще у статусі принца Чарльз також бачився з українськими біженцями в Румунії.