Правящая партия Грузии вернулась к планам принять закон "об иноагентах"

Партия власти "Грузинская мечта" снова стремится принять "закон об иноагентах", заявляя, что тот будет касаться неправительственных организаций и будет называться "Закон о прозрачности иностранного влияния".

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил лидер парламентского большинства партии Мамука Мдинарадзе, сообщает проект SOVA.

По его словам, парламентское большинство после консультаций с политическим советом партии решило повторно внести в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния".

Он добавил, что его внесут с таким же текстом, с которым он был внесен в прошлом году, с единственным отличием.

"Вместо термина "агент иностранного влияния" в законопроекте, который мы инициировали сегодня, будет использоваться термин "организация, представляющая интересы иностранного государства". Все остальные пункты законопроекта остаются без изменений", – отметил Мдинарадзе.

Лидер парламентского большинства партии власти отметил, что законопроект предусматривает единственное требование – обнародование собственного годового финансового отчета организациями, которые получают иностранное финансирование. За нарушение требования предусмотрены только финансовые санкции.

"Это минимальный стандарт подотчетности и прозрачности перед обществом, которому должна соответствовать любая организация, имеющая даже формальные претензии на добропорядочность. Таким образом, содержание законопроекта не дает даже минимальных оснований для критики", – считает Мдинарадзе.

Он пообещал, что закон примут на всех трех слушаниях до конца текущей сессии.

Политик также заявил, что с приближением выборов в парламент "увеличивается приток непрозрачных денег в Грузию", большую часть которых направляют на поддержку "радикальных партий", "радикальных НПО" и "радикальных пропагандистских СМИ".

"Если иностранное финансирование составляет более 20% (СМИ и НПО), то в этом случае они должны заполнить декларацию в январе следующего года и подать свои собственные отчеты о том, что они получили и на что потратили. Больше в этом законе ничего не написано", – цитирует его SOVA.

Напомним, 7 марта 2023 года парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который в значительной степени наследовал российское законодательство об "иноагентах".

Намерение Тбилиси ввести "иноагентов" вызвало резкую критику в ЕС и США. Кроме того, начались протесты, из-за чего "Грузинская мечта" была вынуждена заявить об отзыве законопроекта.

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