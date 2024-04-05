Как НАТО хочет стать лидером в поддержке Украины

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приехал в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, чтобы говорить с союзниками исключительно об одной вещи – поставке дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot.

Но, руководители внешнеполитических ведомств стран Альянса на встрече 3-4 апреля обсуждали и более широкий вопрос – как перевести военную поддержку Киева со стороны союзников на долгосрочную и предсказуемую основу. И они уже даже дали "зеленый свет" предварительному планированию – которое должно завершиться через несколько недель.

За ходом дискуссий в Брюсселе следил журналист "Европейской правды" Олег Павлюк. Все подробности – в его статье "Гарантии безопасности" от НАТО: как Альянс готовится взять на себя лидерство в поддержке Украины. Далее – краткое ее изложение.

Идею новой многолетней инициативы поддержки Украины выдвинул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Перед встречей министров иностранных дел в штаб-квартире НАТО 3 апреля он пояснил, что союзники должны "изменить динамику нашей поддержки" и "обеспечить надежную и предсказуемую помощь Украине в сфере безопасности на долгосрочную перспективу".

По сути, инициатива генсека НАТО состоит из двух связанных между собой компонентов, которые ранее уже озвучивались в том или ином контексте.

Первый компонент – усиление роли НАТО в координации военной помощи Украине.

Второй компонент – создание многолетнего многомиллиардного фонда поддержки Украины под эгидой НАТО.

Многочисленные источники в СМИ и руководители внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО подтвердили: первоначальное предложение предусматривает создание пятилетнего фонда на общую сумму $100 млрд.

В таком случае – без преувеличения – речь будет идти о коренном изменении политики НАТО.

Ведь до сих пор Альянс пытался сделать все, чтобы непосредственно не участвовать в поставках оружия, поскольку опасался эскалации со стороны России.

Что же побудило генсека НАТО Йенса Столтенберга перейти эту красную линию?

Одна из главных причин – попытка перестраховаться на случай будущего президентства Дональда Трампа в США.

Поэтому многолетний фонд под эгидой Альянса, который бы финансировал помощь Украине оружием, мог бы стать "подушкой безопасности" на случай непредсказуемых действий потенциальной администрации Трампа.

Свою роль играет и тот факт, что для Йенса Столтенберга это – последний год на посту генсека НАТО.

В последние месяцы риторика обычно сдержанного Столтенберга становилась все более эмоциональной, когда речь шла об Украине.

После встречи министров иностранных дел стран НАТО Йенс Столтенберг оптимистично заявил, что они "договорились о дальнейшем планировании усиления роли Альянса в координации помощи по безопасности и учений".

Стоит пояснить: предложение генсека не получило одобрения всех членов Альянса. Речь идет лишь о начале его разработки, которое, по оценке самого Столтенберга, продлится несколько недель.

Одно из предложений, которое активно продвигают страны Балтии, – это наполнение фонда пропорционально ВВП стран-членов НАТО.

Отметим, что ранее идею с процентом от ВВП поддержали в Европарламенте. И даже канцлер Германии Олаф Шольц назвал ее "симпатичной".

Другое предложение, о котором первой сообщила британская газета The Telegraph, предусматривает, что основное бремя финансирования на себя возьмут Германия (16%), Великобритания (11%) и Франция (10%) вместе с США (16%) – чтобы таким образом показать, что Штаты не "тянут" на себе наибольшую долю военной помощи Киеву.

Так или иначе, такое колоссальное финансирование, еще и с участием всех членов НАТО, будет существенным вызовом.

Подробнее – в материале Олега Павлюка "Гарантии безопасности" от НАТО: как Альянс готовится взять на себя лидерство в поддержке Украины.