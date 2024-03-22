Шольц вважає "симпатичною"  ідею Естонії щодо 0,25% ВВП для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вітає ініціативу прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас щодо цільового показника витрат ЄС для України на рівні 0,25% валового внутрішнього продукту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє n-tv.

Після саміту ЄС у Брюсселі Шольц назвав цю пропозицію "симпатичною" і вказав на розрахунки, згідно з якими ЄС мав би витрачати 0,8% свого економічного виробництва, щоб досягти рівня витрат США.

"Ось чому такі стандарти є хорошими і корисними, оскільки вони забезпечують подальшу ясність", – сказав він.

На початку саміту Каллас заявила, що якби кожна країна виділяла хоча б 0,25 відсотка свого валового внутрішнього продукту на військову допомогу, українці могли б перевершити Росію у військових витратах.

Згідно з даними Кільського інституту світової економіки (IfW Kiel), Естонія наразі витрачає майже 3,6% свого ВВП на підтримку України – більше, ніж будь-яка інша країна світу. Німеччина наразі витрачає близько 0,6%. Однак інші економічно сильні країни ЄС, такі як Франція, Італія та Іспанія, витрачають значно менше 0,25 відсотка, а їхній показник становить близько 0,07 відсотка.

Раніше Естонія підготувала план стратегії для країн Заходу, розрахований на три роки, щоб допомогти Україні виграти війну.

Естонія пообіцяла направляти Україні допомогу в розмірі 0,25% від ВВП протягом чотирьох років.

Загалом Таллінн виділить Україні допомогу в розмірі 1,2 млрд євро до 2027 року.