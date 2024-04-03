Столтенберг: У НАТО погодились на більшу роль у координації допомоги Україні

Міністри закордонних справ держав-членів НАТО на зустрічі 3 квітня погодились посилити роль Альянсу в координації допомоги Україні.

Про це на пресконференції за підсумками зустрічі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя.

За словами Столтенберга, союзники "погодились рухатись далі щодо планування для більшої ролі НАТО в координації безпекової допомоги та навчань".

"Деталі будуть сформовані в наступні тижні", – додав він, не уточнюючи подробиць.

За даними ЗМІ, США та інші західні країни розглядають можливість передачі під егіду НАТО Контактної групи з питань оборони України, що є однією з кількох нових пропозицій, які можуть допомогти зберегти потік озброєнь до Києва у разі повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Раніше в середу генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що союзники мають забезпечити підтримку України в довгостроковій перспективі.