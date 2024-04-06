Словакия начинает голосование во втором туре президентских выборов

В Словакии начинается голосование во втором туре президентских выборов, в котором соревнуются кандидат из правящей коалиции, спикер парламента Петер Пеллегрини и бывший министр иностранных дел Иван Корчок.

Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".

Избирательные участки в стране открылись в 7 часов утра и будут работать до 22:00.

Предварительные результаты второго тура начнут публиковать вскоре после закрытия последнего участка на портале volbysr.sk.

По результатам первого тура, напомним, неожиданным стал успех Ивана Корчока – опросы давали ему меньшие шансы на победу (подробно об этом – в статье "Первое поражение Фицо").

Данные исследований, опубликованных за считанные дни до второго тура, прогнозируют победу лидеру партии "Голос" Петеру Пеллегрини.

На неделе Пеллегрини отказался от дебатов со своим оппонентом, оппозиционером Иваном Корчоком по вымышленной причине, однако в итоге кандидаты все же сошлись в телепоединке.

Победа Пеллегрини, коалиционного партнера антиукраинского премьера Роберта Фицо, позволила бы ему консолидировать власть в одних руках, как у его венгерского коллеги Виктора Орбана.

В случае победы Пеллегрини придется сложить полномочия лидера его партии "Голос". При таком сценарии существует большая вероятность, что эта партия просто сольется с партией Роберта Фицо Smer-SD, и тогда Фицо вплотную приблизится к полному контролю над парламентским большинством.

Подробно об этом – в статье Юрия Панченко Фицо в шаге к монопольной власти: чем важны президентские выборы в Словакии.