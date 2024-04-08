Зеленский снова призвал союзников передать Украине как можно больше систем Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал партнеров Украины усилить помощь средствами противовоздушной обороны, в частности системами Patriot.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в вечернем видеообращении в воскресенье 7 апреля.

Президент отметил, что украинская власть ищет возможности лучше защитить небо Харькова и других городов, которые постоянно страдают от российских ударов, что является задачей и для военных, и для дипломатов.

"Совершенно очевидно, что имеющихся у нас в Украине средств ПВО не хватает. Мир наконец должен услышать боль, которую Россия наносит Харькову, Купянску, городам Днепропетровщины, Запорожья, Сумщины, многим украинским общинам.

В мире есть системы ПВО, которые могут помочь, нужна только политическая воля, чтобы эти системы были переданы Украине", – подчеркнул Владимир Зеленский, добавив благодарность странам, которые уже сделали значительный вклад в защиту украинского неба.

"Сейчас "Петриотам" место именно в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять как минимум по всему восточному флангу НАТО", – добавил Зеленский.

Напомним, усиление украинской ПВО было одной из ключевых тем разговоров с партерами главы МИД Украины Дмитрия Кулебы во время его поездки на поля министерской встречи НАТО в Брюсселе на прошлой неделе.

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