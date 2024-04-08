Зеленський знову закликав союзників передати Україні якомога більше систем Patriot

Президент України Володимир Зеленський знову закликав партнерів України посилити допомогу засобами протиповітряної оборони, зокрема системами Patriot.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у вечірньому відеозверненні у неділю 7 квітня.

Президент зазначив, що українська влада шукає можливості краще захистити небо Харкова та інших міст, які постійно потерпають від російських ударів, що є завданням і для військових, і для дипломатів.

"Цілком очевидно, що наявних у нас в Україні засобів ППО не вистачає. Світ нарешті має почути біль, якого Росія завдає Харкову, Куп’янську, містам Дніпропетровщини, Запоріжжя, Сумщини, багатьом українським громадам.

У світі є системи ППО, які можуть допомогти, потрібна лише політична воля, щоб ці системи були передані Україні", - наголосив Володимир Зеленський, додавши подяку країнам, які вже зробили значний внесок у захист українського неба.

"Зараз "Петріотам" місце саме в Україні, щоб згодом не довелося їх застосовувати щонайменш по всьому східному флангу НАТО", – додав Зеленський.

Нагадаємо, посилення української ППО було однією з ключових тем розмов із партерами очільника МЗС України Дмитра Кулеби під час його поїздки на поля міністерської зустрічі НАТО у Брюсселі минулого тижня.

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