В Грузии возросло количество погибших в результате инцидента в тире оружейного магазина

Количество погибших в результате взрыва в тире оружейного магазина в Тбилиси возросло до трех.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Вечером в больнице умер один из четырех пострадавших людей, в результате чего общее количество погибших возросло до трех человек. Остальные трое остаются в больницах.

Interpressnews

Известно, что среди погибших – сотрудник МВД и сотрудник магазина Battleground. Среди пострадавших, которые выжили, также двое сотрудников МВД.

Причину взрыва не называли, на месте продолжают работу криминалисты и взрывотехники. МВД открыло уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности на объектах электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов.

Сначала после инцидента, произошедшего днем 7 апреля, сообщали о двух погибших и четырех пострадавших.

Напомним, в марте в Тбилиси отселяли из многоквартирного дома десятки людей после сильного взрыва, вероятно газа.