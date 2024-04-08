У Грузії зросла кількість загиблих внаслідок інциденту у тирі збройового магазину

Кількість загиблих внаслідок вибуху у тирі збройового магазину у Тбілісі зросла до трьох.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Увечері в лікарні помер один з чотирьох постраждалих людей, внаслідок чого загальна кількість загиблих зросла до трьох осіб. Решта троє залишаються у лікарнях.

Interpressnews

Відомо, що серед загиблих – співробітник МВС та співробітник магазину Battleground. Серед постраждалих, які вижили також двоє співробітників МВС.

Причину вибуху не називали, на місці продовжують роботу криміналісти та вибухотехніки. МВС відкрило кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки на об’єктах електро- або теплоенергії, газу, нафти або нафтопродуктів.

Спершу після інциденту, що стався вдень 7 квітня, повідомляли про двох загиблих і чотирьох постраждалих.

Нагадаємо, у березні в Тбілісі відселяли з багатоквартирного будинка десятки людей після сильного вибуху, ймовірно газу.