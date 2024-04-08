Две трети экономически активных беженцев из Украины имеют работу в Чехии

Более двух третей экономически активных беженцев из Украины трудоустроились в Чехии.

Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного сегодня Международной организацией по миграции (МОМ), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Межправительственная организация провела опрос с помощью анкет среди беженцев в течение прошлого года. Согласно опросу, большинство людей, которые бежали из Украины в Чехию после российского вторжения, – женщины. Они часто имеют высокий уровень образования и в Чехии смогли получить работу ниже уровня своей предыдущей квалификации.

В Чешской Республике, по последним данным Министерства внутренних дел, находится около 339 тысяч беженцев из Украины с временной защитой, которая позволяет получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию или рынку труда.

Согласно опросу МОМ, 77% беженцев из Украины в Чехии являются экономически активными, то есть людьми, которые имеют работу или активно ее ищут. 69% из них имеют работу. "Поиск стабильной работы является проблемой, особенно для одиноких матерей, респондентов старше 60 лет или людей, имеющих проблемы со здоровьем", – отметила Андреа Свободова из аналитического отдела МОМ.

Согласно опросу, большую роль играет знание чешского языка. Более четырех пятых мигрантов, которые говорят на чешском языке, имеют работу. Самый высокий уровень занятости среди тех, кто ранее работал в Украине операторами машин, слесарями, водителями, мастерами или квалифицированными работниками сельского хозяйства. Беженцы в возрасте более 60 лет часто безуспешно ищут работу. Почти три пятых из тех, кто не имеет работы и не ищет ее, сказали, что вынуждены ухаживать за членами семьи – детьми, стариками или инвалидами.

До выезда из Украины три четверти респондентов были экономически активными. Среди тех, кто не был активным на рынке труда до бегства, большинство составляли студенты и люди, которые вышли на пенсию или находятся в декретном отпуске.

Примерно половина беженцев имеют высшее профессиональное или университетское образование, но в Чехии они часто работают неквалифицированными физическими работниками. Преимущественно это касается женщин. Более двух третей из них сообщают, что их нынешняя должность не соответствует их квалификации. Около половины мужчин в Чешской Республике работают ниже квалификационного уровня.

Почти треть беженцев сталкивается с финансовыми проблемами, когда они не в состоянии покрыть свои ежедневные расходы. Проблемы возникают у людей, которые вышли на пенсию или находятся в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком. Более половины беженцев также не смогли бы оплатить непредвиденные расходы на сумму более 13 600 крон.

Большинство беженцев полагаются на несколько источников для покрытия расходов на проживание. Более половины из них указали доход от работы как один из источников, около двух четвертей – поддержку властей, треть – поддержку семьи или общины, а четверть – также за счет сбережений.

Более половины беженцев – 56% – живут в обычном арендованном жилье. Другие все еще живут в общежитиях, гостиницах и отелях.

Большинство беженцев хотят вернуться в Украину, всего 69% респондентов. Только 12% беженцев не планируют возвращаться. Остальные еще не уверены, вернутся ли.

Организация проводила опрос со 2 января по 22 декабря 2023 года. В нем приняли участие 5010 беженцев из Украины в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Чешской Республики.

Напомним, правительство Великобритании с 19 февраля прекратило действие Программы помощи семьям из Украины (Ukraine Family Scheme) – одной из двух схем легального въезда украинцев, которые бегут от последствий полномасштабного вторжения РФ.

В конце прошлого года сообщалось, что в Великобритании фиксируют случаи визового мошенничества, жертвами которого становятся украинские беженцы.