Дві третини економічно активних біженців з України мають роботу в Чехії

Понад дві третини економічно активних біженців з України працевлаштувалися в Чехії.

Про це свідчать дані дослідження, опублікованого сьогодні Міжнародною організацією з міграції (МОМ), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Міжурядова організація провела опитування за допомогою анкет серед біженців протягом минулого року. Згідно з опитуванням, більшість людей, які втекли з України до Чехії після російського вторгнення, – жінки. Вони часто мають високий рівень освіти і в Чехії змогли отримати роботу нижче рівня своєї попередньої кваліфікації.

У Чеській Республіці, за останніми даними Міністерства внутрішніх справ, перебуває близько 339 тисяч біженців з України з тимчасовим захистом, який дозволяє отримати доступ до державного медичного страхування, освіти або ринку праці.

Згідно з опитуванням МОМ, 77 відсотків біженців з України в Чехії є економічно активними, тобто людьми, які мають роботу або активно її шукають. 69 відсотків з них мають роботу. "Пошук стабільної роботи є проблемою, особливо для матерів-одиначок, респондентів старше 60 років або людей, які мають проблеми зі здоров'ям", – зазначила Андреа Свободова з аналітичного відділу МОМ.

Згідно з опитуванням, велику роль відіграє знання чеської мови. Понад чотири п'ятих мігрантів, які розмовляють чеською мовою, мають роботу. Найвищий рівень зайнятості серед тих, хто раніше працював в Україні операторами машин, слюсарями, водіями, майстрами або кваліфікованими працівниками сільського господарства. Біженці у віці понад 60 років часто безуспішно шукають роботу. Майже три п'ятих з тих, хто не має роботи і не шукає її, сказали, що змушені доглядати за членами сім'ї – дітьми, людьми похилого віку або інвалідами.

До виїзду з України три чверті респондентів були економічно активними. Серед тих, хто не був активним на ринку праці до втечі, більшість становили студенти та люди, які вийшли на пенсію або перебувають у декретній відпустці.

Приблизно половина біженців мають вищу професійну або університетську освіту, але в Чехії вони часто працюють некваліфікованими фізичними працівниками. Переважно це стосується жінок. Понад дві третини з них повідомляють, що їхня нинішня посада не відповідає їхній кваліфікації. Близько половини чоловіків у Чеській Республіці працюють нижче кваліфікаційного рівня.

Майже третина біженців стикається з фінансовими проблемами, коли вони не в змозі покрити свої щоденні витрати. Проблеми виникають у людей, які вийшли на пенсію або перебувають у декретній відпустці та відпустці по догляду за дитиною. Більш ніж половина біженців також не змогли б оплатити непередбачувані витрати на суму понад 13 600 крон.

Більшість біженців покладаються на кілька джерел для покриття витрат на проживання. Більш ніж половина з них вказали дохід від роботи як одне з джерел, близько двох чвертей – підтримку влади, третина – підтримку сім'ї або громади, а чверть – також за рахунок заощаджень.

Більш ніж половина біженців – 56% – живуть у звичайному орендованому житлі. Інші все ще мешкають у гуртожитках, готелях та готелях.

Більшість біженців хочуть повернутися в Україну, загалом 69% респондентів. Лише 12% біженців не планують повертатися. Решта ще не впевнені, чи повернуться.

Організація проводила опитування з 2 січня по 22 грудня 2023 року. У ньому взяли участь 5010 біженців з України віком від 18 років, які проживають у всіх регіонах Чеської Республіки.

Нагадаємо, уряд Великої Британії з 19 лютого припинив дію Програми допомоги сім’ям з України (Ukraine Family Scheme) – однієї з двох схем легального в’їзду українців, які тікають від наслідків повномасштабного вторгнення РФ.

Наприкінці минулого року повідомляли, що у Великій Британії фіксують випадки візового шахрайства, жертвами якого стають українські біженці.