США предостерегли Израиль от операции в Рафахе после заявления Нетаньяху о дате штурма

Соединенные Штаты продолжают выступать против штурма израильскими силами города Рафах на юге сектора Газа в рамках операции, начатой в ответ на вторжение террористов ХАМАС в октябре 2023 года.

Об этом на брифинге 8 апреля заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Миллер напомнил позицию Вашингтона, согласно которой полномасштабное военное вторжение в Рафах будет иметь "чрезвычайно вредное влияние" на гражданских людей в нем и в результате "повредит безопасности Израиля".

"Мы четко дали им понять, что считаем, что есть лучший способ достичь законной цели, которая заключается в деградации, демонтаже и разгроме батальонов ХАМАС, которые все еще остаются в Рафахе", – добавил представитель Госдепа.

Ранее в понедельник израильский премьер Беньямин Нетаньяху объявил, что вторжение израильских сил в Рафах состоится, и дата операции уже согласована.

В Рафахе сейчас находятся около 1,5 миллиона жителей Газы, которые сбежали от боевых действий между ЦАХАЛ и ХАМАС в регионе.

На прошлой неделе президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Нетаньяху предупредил его, что дальнейшая политика Штатов в отношении сектора Газа будет зависеть от того, что Израиль будет делать для предотвращения жертв среди гражданских.