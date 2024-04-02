США согласились с Израилем, что ХАМАС в Рафахе нужно победить

Американские и израильские чиновники провели виртуальную встречу Стратегической консультативной группы (СКГ), где обсудили предложения администрации США Джо Байдена по наземной операции армии Израиля в городе Рафах в секторе Газы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил Белый дом.

По заявлению, стороны согласились, что у них есть общая цель – добиться поражения террористической группировки ХАМАС в Рафахе. В то же время американская сторона выразила свою обеспокоенность по поводу различных вариантов развития событий во время операции в городе.

"Израильская сторона согласилась принять эту обеспокоенность во внимание и провести дальнейшие обсуждения между экспертами под наблюдением СКГ. Дальнейшие обсуждения будут включать личное заседание группы уже на следующей неделе", – говорится в сообщении.

Встречу созвали советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Израильскую сторону возглавили советник по вопросам нацбезопасности Цахи Ханегби и министр стратегических дел Рон Дермер.

Недавно премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отменил визит израильской делегации в Вашингтон после того, как США воздержались при голосовании за резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в Газе.

По данным СМИ, два дня спустя Израиль попросил Белый дом перенести встречу на высоком уровне, чтобы ослабить напряженность между двумя странами.

США обеспокоены углублением гуманитарного кризиса в Газе и хотят, чтобы Израиль рассмотрел альтернативы наземной операции в Рафахе, куда перебрались около миллиона палестинцев.

На прошлой неделе председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун заявил, что Штаты хотят получить больше информации о планах Израиля по наземной операции.

В американском Госдепе считают, что проведение полномасштабной военной операции в городе Рафах приведет к еще большей изоляции Израиля.