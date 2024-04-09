"Это уже наша война": почему Франция за последние месяцы стала жесткой в отношении России

Как рассказывала "Европейская правда", президент Франции Эмманюэль Макрон не отступается от идеи направления в Украину французских (и не только) военных.

Сейчас одна из ключевых уязвимостей этого плана – отсутствие однозначной поддержки этого шага со стороны французского общества. И это неудивительно. Но есть ли со стороны французов однозначное отрицание такого шага? Может ли это измениться? И как вообще сейчас рядовые французы относятся к Украине?

Об этом редактор "ЕвроПравды" Сергей Сидоренко поговорил с французским политическим социологом, доцентом университета Париж Нантер Анной Колан-Лебедев.

Для тех, кому удобнее воспринимать информацию в видеоформате – предлагаем видеозапись нашего разговора, а текстовое изложение объяснений и аргументов от первого лица – в материале "Франция – проукраинская, но культурный геноцид – это для французов не аргумент". Далее – основные тезисы политического социолога.

Отношение Франции к Украине сейчас меняется, но главное изменение произошло еще в 2022 году: тогда французы осознали, что Украина существует.

Они начали интересоваться и формировать свое новое отношение и к Украине, и к России. При этом общественный запрос был очень выразительным: журналисты, которые вообще ничего не знали об Украине до 2022-го, обращались к экспертам, пытались разобраться.

Очень важным стал массовый приезд беженок-украинок. Французы начали общаться с ними, увидели, какие они есть, услышали украинскую музыку и т.д. – и это сыграло очень важную роль для формирования впечатления об украинцах, а не только ужасные новости о бомбежках, фотографии с войны и тому подобное.

Два года назад французы почувствовали, что российское общество предало их ожидания.

Конечно, и до 2022 года во Франции знали об авторитарном режиме в России, о репрессиях и тому подобное. Но при этом рядовой француз воспринимал Россию также как центр культуры, цивилизации. А увидели то, что делают россияне в Украине.

Сейчас во французском обществе уже нет того прежнего имиджа России.

За последние месяцы основная трансформация произошла не в обществе, а во власти Франции. Макрон принял решение быть более резким с Россией.

Однако это изменение пока не получило достаточной поддержки от рядовых французов. Наоборот, оно испугало многих во Франции. Инициативу Макрона о том, чтобы когда-то направить в Украину французских военных, французы восприняли очень неоднозначно.

Впрочем, это не означает, что Франция не согласится отправить контингент в Украину.

Среди французских политиков поддержка этой идеи выше, чем в обществе.

Весь центр политического поля, а также классические левые и правые в целом поддерживают эту идею и уже сейчас проводят консультации с военными, а также с социологами, с политологами. К нам тоже поступают вопросы об отношении к инициативе Макрона. И мы объясняем, в частности, то, что для России главный враг – это не Украина, а коллективный Запад, в том числе Франция как часть Запада.

Причем этот нарратив России о Франции как враге повторяется и повторяется.

Это уже наша война.

Но есть и проблема, что не все аргументы Киева работают во Франции. Например, когда Украина говорит о культурном геноциде – это для французов не аргумент. Франция тоже была империей, колониальным центром.

Но несмотря на весь этот фон, сейчас Франция, французское общество является проукраинским. Просто здесь работают другие аргументы.

И хотя французы в подавляющем большинстве пока не осознают, что это также их война, но они уже понимают, что эта война не очень далека и что она приближается к Франции.

Подробнее – в материале "Франция – проукраинская, но культурный геноцид – это для французов не аргумент".